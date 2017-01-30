 “مرسيدس” و”بي إم” تتجهان لافتتاح مصانع للسيارات في المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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“مرسيدس” و”بي إم” تتجهان لافتتاح مصانع للسيارات في المملكة

“مرسيدس” و”بي إم” تتجهان لافتتاح مصانع للسيارات في المملكة
المناطق-الرياض

كشف مفوض الصناعة والتجارة الألمانية لدى المملكة والبحرين واليمن “أوليفر أومس”، عن وجود توجه لدى شركات السيارات الألمانية لفتح مصانع تجميع لها في المملكة.

وقال أومس وفقاً لصحيفة “اليوم”: “ليس هناك ما يمنع ذلك، فهناك بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، ومثال ناجح لدينا في هذا المجال يتمثل بمصنع شاحنات مرسيدس في جدة”.

وأكد وجود توجه ألماني لتقوية الاستثمارات الألمانية السعودية، استناداً إلى ضخامة المشاريع في المملكة خاصة المشاريع البتروكيماوية والتكريرية والتعدينية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2015 أكثر من “47” مليار ريال وبلغت صادرات السعودية إلى ألمانيا في العام ذاته أكثر من مليار ريال بزيادة تقدر بنحو 27.8% عن 2014.

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