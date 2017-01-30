الاعتداء على مسجد “كيبيك” بكندا .. 14 قتيلا ومصابا وإدانات دولية

أدان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الاعتداء الإرهابي على مسجد مقاطعة كيبيك و الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين أثناء تأديتهم صلاة العشاء.

وأعرب رئيس الوزراء في بيان عن الحزن والأسى لوقوع مثل هذه الأعمال مؤكدًا استنكاره لكل الأعمال العدائية ضد المسلمين في مراكز العبادة واللجوء.

وعبّر ترودو عن عميق تعازيه لذوي القتلى وأمنياته للمصابين بالشفاء العاجل مضيفًا أن “المسلمين الكنديين جزء من النسيج الوطني وهذه الأعمال تنفطر لها القلوب”.

وشدد على أن السلطات الكندية سوف تبذل كل ما في وسعها لحماية حقوق الكنديين والقبض على مرتكبي هذا العمل الإجرامي.

كما دان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاثنين “باكبر قدر من الحزم” الهجوم الذي وقع في مسجد في كيبيك واسفر عن سقوط ستة قتلى وثمانية جرحى، وأعتبر أن “الإرهابيين” أرادوا “ضرب روح السلم والانفتاح لدى الكيبيكيين”.

وقال الإليزيه في بيان أن “رئيس الجمهورية يدين بأكبر قدر من الحزم الاعتداء الشنيع الذي ادى الى سقوط ستة قتلى على الأقل وعدد من الجرحى في مسجد في كيبيك”.

وقتل ستة اشخاص وجرح ثمانية آخرون الاحد في اطلاق رجلين النار على مصلين في نهاية صلاة العشاء في مسجد في كيبيك، حسب حصيلة جديدة أعلنتها الشرطة الاثنين. وأعلنت الناطقة باسم ادارة الأمن في كيبيك كريستين كولومب للصحافيين أن الشرطة تتعامل مع الاعتداء “كعمل إرهابي”.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت اثنين من المشتبه بهم لكنها لم تقدم تفاصيل عن دوافع الهجوم. كان إمام المسجد محمد يانجوي قال في بادئ الأمر إن خمسة أشخاص قتلوا في إطلاق النار وذكر شاهد أن ما يصل إلى ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على نحو 40 شخصا داخل المركز الثقافي الإسلامي بمدينة كيبيك.

وقالت كريستين كولومب المتحدثة باسم شرطة إقليم كيبيك للصحفيين “تأكد مقتل ستة أشخاص وتتراوح أعمارهم بين 35 وحوالي 70.”

وأضافت أن ثمانية أشخاص أصيبوا في الهجوم وهناك 39 شخصا لم يلحق بهم أذى. وقال يانجوي الذي لم يكن بداخل المسجد أثناء الواقعة إنه تلقى نداءات استغاثة من أناس خلال صلاة العشاء. وتابع “لماذا يحدث هذا هنا؟ هذا همجي.”

وقال رئيس الوزراء الكندي في بيان “ندين هذا الهجوم الإرهابي على المسلمين في مركز عبادة ولجوء. “الكنديون المسلمون جزء مهم من نسيجنا القومي ولا مكان لهذه الأفعال الحمقاء في مجتمعاتنا ومدننا وبلادنا.”

وجاء الهجوم عقب تصريحات لترودو قال فيها إن كندا سترحب باللاجئين وذلك ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق برنامج قبول اللاجئين ومنع مواطني سبع دول يغلب على سكانها المسلمون من دخول الولايات المتحدة مؤقتا لاعتبارات الأمن القومي.

وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو إن الشرطة ستفرض إجراءات حماية إضافية على المساجد في المدينة الأمريكية بعد إطلاق النار في كيبيك.

وكتب تغريدة على تويتر قال فيها “على كل مواطني نيويورك توخي الحذر. إذا رأيتم شيئا فقولوا شيئا.” * “لسنا آمنين هنا” .