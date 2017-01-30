 ترامب محاولاً تهدئة الأوضاع: استئناف إصدار التأشيرات لجميع الدول خلال 90 يوماً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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ترامب محاولاً تهدئة الأوضاع: استئناف إصدار التأشيرات لجميع الدول خلال 90 يوماً

ترامب محاولاً تهدئة الأوضاع: استئناف إصدار التأشيرات لجميع الدول خلال 90 يوماً
المناطق - وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن “الولايات المتحدة ستستأنف إصدار التأشيرات لجميع الدول بمجرد وضع سياسات تأمين خلال الـ90 يوماً المقبلة”، في محاولة لتهدئة ردود الفعل على الأمر التنفيذي الذي أصدره بشأن المهاجرين والزائرين.

ويمنع الأمر الذي وقعه الجمعة الماضي، الزائرين من 7 دول يغلب على سكانها المسلمون من دخول الولايات المتحدة، وأثار القرار احتجاجات واسعة في كثير من المطارات الأمريكية حيث تقطعت السبل ببعض المسافرين من هذه الدول.

وقال ترامب: “بشكل واضح هذا ليس حظراً على المسلمين كما تقول وسائل الإعلام كذباً، الأمر لا يتعلق بالدين إنما يتعلق بالإرهاب والحفاظ على سلامة بلادنا، هناك ما يزيد على 40 دولة مختلفة في كل أنحاء العالم بها أغلبية مسلمة ولم تتأثر بهذا الأمر”.

وأضاف: “سنصدر التأشيرات مرة أخرى لجميع الدول بمجرد أن نتأكد من أننا راجعنا ونفذنا السياسات الأكثر أمناً خلال الـ90 يوماً المقبلة”.

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