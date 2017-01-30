 انطاليا التركية تستضيف الملتقى الزراعي بمشاركة سعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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انطاليا التركية تستضيف الملتقى الزراعي بمشاركة سعودية

انطاليا التركية تستضيف الملتقى الزراعي بمشاركة سعودية
المناطق - عسير

تستضيف مدينة أنطاليا التركية الملتقى الزراعي الثاني لتجار و منتجي الخضار و الفواكه بالشرق الاوسط والذي تنظمه وكالة «دعم وتشجيع الاستثمار» التابعة لرئاسة وزراء الجمهورية التركية ووكالة «تطوير الإقليم الغربي للبحر الأبيض المتوسط ولجنة مصدري الفواكه والخضار » وذلك خلال الفترة بين 16-21 فبراير 2017.
ويتضمن الملتقى عددا من اللقاءات مع جمعية اتحاد منتجي الخضار والفواكه بانطاليا ومزارعيها إضافة لزيارة مختبرات مراقبة الأغذية والمواصفات التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وعدد من البيوت المحمية الزراعية ومصانع التغليف والتعبئة.
ورحب كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة وزراء الجمهورية التركية الدكتور مصطفى كوكصو بمشاركة التجار ورجال الاعمال السعوديين في الملتقى باعتباره فرصة مناسبة للقاء نظرائهم الاتراك وبحث توسيع افاق التعاون معهم. واكد أن هدف الملتقى هو جمع المستثمرين في قطاع الخضار والفواكه في البلدين لبحث فرص الاستثمار وتنميتها وبحث العوائق الموجودة والعمل على تذليلها بمشاركة مختلف الجهات المعنية.
وأضاف الدكتور كوكصو: إن اختيار انطاليا لعقد هذا الملتقى الاستثماري يأتي نظراً لأنها المدينة الأبرز في انتاج الفواكه والخضار بتركيا، مبيناً أنها تنتج 65% من الخضار والفواكه على مستوى تركيا. وبلغ حجم إنتاج العام الماضي 5.43 مليون طن منها 4.3 طن من الفواكه، مبيناً بأن المنتجات تتنوع بين البندق والكرز والتين والمشمس والكمثرى والسفرجل والكستناء والخيار والحمص والتفاح والجوز والزيتون والطماطم والشاي والباذنجان.يذكر أن انطاليا تتميز بمنحدرات ساحلية محاطة بالجبال مما جعلها تتمتع بمزيج من السياحة والزراعة والتجارة وبعض الصناعات الخفيفة، ويشمل الإنتاج الزراعي ما يغطي 65% من سوق الفواكه والخضار الطازجة بتركيا. من جهة ثانية يقام معرض أنفاس للمنتجات الغذائية، والذي يحضره 40000 زائر سنويًا، ويتم خلال المعرض توقيع اتفاقيات إمتياز بين المديرين التنفيذيين للفنادق وبائعي المواد الغذائية بالجملة وسلاسل المتاجر. ويتم تنظيم اللقاءات المباشرة بمواعيد خاصة للزوار الدوليين يتم من خلالها تحسين فرص التعاون وإقامة الروابط التجارية.

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