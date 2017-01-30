 خادم الحرمين يستقبل نائب رئيس حكومة صربيا ورئيس مجلس الوزراء البوسني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين يستقبل نائب رئيس حكومة صربيا ورئيس مجلس الوزراء البوسني

خادم الحرمين يستقبل نائب رئيس حكومة صربيا ورئيس مجلس الوزراء البوسني
المناطق_الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، نائب رئيس حكومة صربيا وزير التجارة والسياحة والاتصالات رئيس الوفد الاقتصادي الصربي راسم ليايتش، ونائب رئيس مجلس الوزراء بالبوسنة والهرسك وزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية رئيس الوفد الاقتصادي البوسني ميركو شاركوفيتش والوفدين المرافقين لهما.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات القائمة بين المملكة وصربيا والبوسنة والهرسك، وآفاق تعزيزها وتطويرها وبخاصة في المجالات التجارية والاقتصادية.
حضر الاستقبال، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور ابراهيم العساف، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك وصربيا هاني مؤمنة.
كما حضرها، سفير البوسنة والهرسك لدى المملكة سناهد بريستريتش، والقائم بأعمال سفارة صربيا لدى المملكة ميلادن ميخوفيتش

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