 جامعة القصيم تبدأ القبول للدراسات العليا .. الأحد المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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جامعة القصيم تبدأ القبول للدراسات العليا .. الأحد المقبل

جامعة القصيم تبدأ القبول للدراسات العليا .. الأحد المقبل
المناطق_بريدة

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة القصيم بدء التقديم الإلكتروني على برامج الدراسات العليا بدءاً من الأحد المقبل ويستمر لمدة أسبوعين لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الدراسي الجامعي 1438 /1439هـ، علماً أن عدد البرامج المتاحة للتقديم 67 برنامجاً في الدراسات العليا منها 15 برنامج في الدكتوراه و52 برنامجاً للماجستير.
وأوضح عميد الدراسات العليا في الجامعة الدكتور عبدالرحمن الحميد، أن عملية القبول في هذه البرامج تتم عبر الموقع الإلكترونية للجامعة وفق شروط القبول المحددة من قبل الأقسام المختصة في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية, مشيراً إلى أنه سيكون هناك اختبار تحريري تقدمه الأقسام للمتقدمين وسوف يتم تحديد موعده بعد الانتهاء من فترة التقديم.
وأشار الحميد إلى أنه يمكن الاطلاع على التخصصات المتاحة لبرامج الدراسات العليا وشروط القبول في أقسام الجامعة المختلفة من خلال موقع عمادة الدراسات العليا بالجامعة عبر الرابط التالي: www.gsd.qu.edu.sa

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