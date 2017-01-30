 خالد الفيصل يُسلم شهادات برنامج الإنتاجية الإدارية الفعالة لــ ٢٠ من القيادات الإدارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمانة الشرقية تشارك في ورشة عمل التحليل التشخيصي لحوض الخليج أمير الشرقية: لجان التنمية الاجتماعية لها دور مهم في تنمية المجتمع والتواصل بين الأهالي انتهاء دورة الديكوباج في مهرجان الحرف والصناعات اليدوية بلدية راس تنورة: إنذار ٣٥ منشأة مخالفة واغلاق منشأة خلال الشهر الماضي تراجع أسعار النفط مع زيادة منصات الحفر في الولايات المتحدة هبوط أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار جامعة القصيم تبدأ القبول للدراسات العليا .. الأحد المقبل خالد الفيصل يُسلم شهادات برنامج الإنتاجية الإدارية الفعالة لــ ٢٠ من القيادات الإدارية خادم الحرمين يستقبل نائب رئيس حكومة صربيا ورئيس مجلس الوزراء البوسني انطاليا التركية تستضيف الملتقى الزراعي بمشاركة سعودية جامعة القصيم تعلن فتح باب القبول للدراسات العليا أمانة القصيم تبدأ تنفيذ تقاطع طريق الملك عبدالله مع الضاحي

خالد الفيصل يُسلم شهادات برنامج الإنتاجية الإدارية الفعالة لــ ٢٠ من القيادات الإدارية

خالد الفيصل يُسلم شهادات برنامج الإنتاجية الإدارية الفعالة لــ ٢٠ من القيادات الإدارية
المناطق_مكة
سّلم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة أمس الإثنين شهادات برنامج الإنتاجية الإدارية الفعالة لــ ٢٠ من القيادات الإدارية العليا للأجهزة الحكومية في المنطقة.
ويأتي برنامج الإنتاجية الفعالة للقيادات الإدارية استنادا إلى رؤية أمير منطقة مكة المكرمة ممثلة في إستراتيجية بناء الإنسان وتنمية المكان، من خلال المشاركة المجتمعية بين القطاعين الحكومي والخاص، وانطلق البرنامج الذي نفذته إدارة تقنية المعلومات بالإمارة عام 1434، وهو برنامج صمم من الشركة العالمية LMI(Leadership Management International).
ويهدف البرنامج إلى تمكين ١٢٠ قياديا من المشاركة في تطوير قدراتهم ومهاراتهم وتوظيف الطاقات والخبرات الإدارية المساندة لهم ولتهيئة وصناعة قادة إداريين للمستقبل، تقدم بأسلوب جلسات أسبوعية بواقع ساعتين أسبوعيا ولمدة سبعة أسابيع يقدم فيها المشارك حصيلة تحصيله خلال الأسبوع، ويتم فيها عرض الخبرات والرؤى الناجحة للنقاش، فيما تم تنفيذ الدورات الست بالتعاون مع شركة مكيون.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>