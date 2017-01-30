خالد الفيصل يُسلم شهادات برنامج الإنتاجية الإدارية الفعالة لــ ٢٠ من القيادات الإدارية

سّلم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة أمس الإثنين شهادات برنامج الإنتاجية الإدارية الفعالة لــ ٢٠ من القيادات الإدارية العليا للأجهزة الحكومية في المنطقة.

ويأتي برنامج الإنتاجية الفعالة للقيادات الإدارية استنادا إلى رؤية أمير منطقة مكة المكرمة ممثلة في إستراتيجية بناء الإنسان وتنمية المكان، من خلال المشاركة المجتمعية بين القطاعين الحكومي والخاص، وانطلق البرنامج الذي نفذته إدارة تقنية المعلومات بالإمارة عام 1434، وهو برنامج صمم من الشركة العالمية LMI(Leadership Management International).

ويهدف البرنامج إلى تمكين ١٢٠ قياديا من المشاركة في تطوير قدراتهم ومهاراتهم وتوظيف الطاقات والخبرات الإدارية المساندة لهم ولتهيئة وصناعة قادة إداريين للمستقبل، تقدم بأسلوب جلسات أسبوعية بواقع ساعتين أسبوعيا ولمدة سبعة أسابيع يقدم فيها المشارك حصيلة تحصيله خلال الأسبوع، ويتم فيها عرض الخبرات والرؤى الناجحة للنقاش، فيما تم تنفيذ الدورات الست بالتعاون مع شركة مكيون.