هبوط أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع صعود الدولار لكن الخسائر كانت محدودة، نظرا للغموض السياسي الذي أثاره تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنع مواطنين من سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة إضافة إلى الانتخابات في أوروبا.

وقال متعاملون إن النشاط كان ضعيفاً نظراً لعطلة العام القمري الجديد في عدة دول آسيوية إضافة إلى بعض القلق قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) غداً الثلاثاء والذي يستغرق يومين.

وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.2 في المئة إلى 1188.85 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة (09:57) بتوقيت جرينتش بعدما هبط لأدنى مستوياته في عامين ونصف العام يوم الجمعة عند 1180.65 دولار. وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 في المئة إلى 1187.8 دولار للأوقية.

ويجعل ارتفاع الدولار الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى وهو ما يضعف الطلب في نهاية المطاف على المعدن الأصفر النفيس.

وانخفضت الفضة 0.4 في المئة إلى 17.05 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.9 في المئة إلى 974.74 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 1.1 في المئة إلى 727.7 دولار للأوقية