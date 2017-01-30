 انتهاء دورة الديكوباج في مهرجان الحرف والصناعات اليدوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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انتهاء دورة الديكوباج في مهرجان الحرف والصناعات اليدوية

انتهاء دورة الديكوباج في مهرجان الحرف والصناعات اليدوية
المناطق_منى الريس
تحت رعاية مجلس التنمية السياحية بمنطقة تبوك وبتنظيم من مجموعة وسام البادية تنوعت فقرات وبرامج والفعاليات لمهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني 1438هـ .
من ضمن البرامج اقامة الدورات لمساعدة الأسر المنتجة والتنوع حيث اقيمت دورة الديكوباج على يد المدربة نوال الشهري وهي مدربة معتمدة لبرنامج أهالينا بالبنك الأهلي لتدريب الأسر المنتجة على مدى 3أيام من بداية المهرجان تم التعرف من خلال الدورة على أساسيات فن الديكوباج والأدوات المستخدمة والبدائل و على طريقة تأسيس الأسطح ، كان هناك اقبال جميل من المتدربات نفذن خلالها الديكوباج على الخشب بعدة تقنيات وخلفيات مثل الشابي شيك و التأثيرات اللونية من ترخيم و دمج و استنسل وايضا تنفيذ ديكوباج الشموع والزجاج

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