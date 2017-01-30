 تراجع أسعار النفط مع زيادة منصات الحفر في الولايات المتحدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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تراجع أسعار النفط مع زيادة منصات الحفر في الولايات المتحدة

تراجع أسعار النفط مع زيادة منصات الحفر في الولايات المتحدة
المناطق_رويترز

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أن أثارت أنباء عن زيادة أخرى في أنشطة الحفر في الولايات المتحدة الأمريكية.
ونزل مزيج برنت خام القياس العالمي 25 سنتا إلى 55.26 دولار للبرميل بحلول الساعة (10:10) بتوقيت جرينتش في حين نزل الخام الأمريكي ثمانية سنتات إلى 53.09 دولار.
وارتفع عدد منصات الحفر الأمريكية العاملة لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2015 الأسبوع الماضي بحسب بيانات بيكر هيوز التي أظهرت أن المنتجين يسعون للاستفادة من تجاوز أسعار النفط مستوى 50 دولارا للبرميل.
وقال تاماس فارجا، المحلل في بي.في.ام أويل اسوشييتش في لندن: “أسعار النفط انخفضت بسبب ارتفاع عدد منصات الحفر الأمريكية.

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