بلدية راس تنورة: إنذار ٣٥ منشأة مخالفة واغلاق منشأة خلال الشهر الماضي

وجهت بلدية محافظة رأس تنورة ٣٥ إنذارا، لمنشآت مخالفة، وذلك خلال جولاتها الرقابية، على المنشآت خلال الشهر الماضي، فيما تواصل البلدية أعمالها الرقابية، للتأكد من الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والتجارية.

و أوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح بن عبد العزيز الملحم: أن ادارة صحة البيئة بالبلدية قامت خلال الشهر الماضي، بأكثر من ٣٠ جولة ميدانية، لأكثر من ٣٠٥، نتج عنها إغلاق منشأة و وتحرير ٣٥ انذارا للمنشآت المخالفة للاشتراطات الصحية، لافتا إلى مواصلة البلدية للأعمال الرقابية الميدانية .

وتابع: بلغ إجمالي الغرامات المحصلة ١١ ألف “و٩٠٠ ريال، مشيراً الى أن أبرز المخالفات تضمنت مخالفات مباني، تدني مستوى النظافة ،سوء حفظ المواد الأولية، تداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية داخل المحل، عرض مواد غذائية مجهولة المصدر، ونظافة و تشغيل عمال ليس لديهم شهادات صحية، مبينا أنه تم مصادرة وإتلاف حوالي ١٧٥٠ كيلو وخضار فواكه وخضار تالفة، و ١٠٠ كيلو تمباك، فيما كشف أن بلدية رأس تنورة أصدرت ٢٨ رخصة جديدة فيما تم تجديد ٣٤ رخصة اخرى، وذلك خلال الشهر الماضي.

وأضاف الملحم: تم خلال الشهر الهجري الماضي ايضاً، رش ٣٢ لتر مبيد سائل، و ٣٦ كيلو بودرة و ٥٥كيلو سموم ابادة للفئران، ضمن اعمال النظافة، ونقل ما يقارب ٦ ألاف طن من النفايات من قبل مقاول مشروع النظافة .

وأكد أن البلدية لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم البلدية في تطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت عالية الحساسية، داعيا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، مشددا على عدم التهاون مع المحلات المخالفة وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات والتي سيتم التعامل معها فورا، مضيفا بان الأمانة طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي)على الأجهزة الذكية.