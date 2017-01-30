أمير الشرقية: لجان التنمية الاجتماعية لها دور مهم في تنمية المجتمع والتواصل بين الأهالي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على أهمية إشراك كافة فئات المجتمع في برامج لجان التنمية الاجتماعية ومراكز الأحياء، مشيراً إلى أهمية غرس القيم النبيلة في أبنائنا التي عرف بها سكان الجزيرة العربية من مكارم الأخلاق والتكافل وحسن الجوار والتعاون بين أفراد المجتمع.

وقال سموه خلال استقباله اليوم الأثنين في مكتبه بديوان الإمارة، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء الخبر الشمالية، عبدالله بن مبارك الدحيم وأعضاء مجلس إدارة اللجنة، بأن لجان التنمية الاجتماعية لها دور مهم في تنمية المجتمع وإقامة البرامج التي تحيي التواصل بين أهالي الأحياء وتقرب بينهم، إذ يجب أن ترسخ تلك المفاهيم لدى أبنائنا.

من جهته قال رئيس لجة “رقي” عبدالله بن مبارك الدحيم، بأن اللجنة يتبع لها أربعة أحياء هي العقربية والخبر الشمالية ومدينة العمال والعليا، مبيناً بأن الجنة ومنذ تأسيسها وهي تقدم برامج مختلفة لكافة فئات المجتمع، تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة حفظهم الله.

وقدم الدحيم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، على توجيهاته ودعمه المستمر لكل الجهات التنموية والخيرية والتطوعية، فيما قدم في ختام اللقاء لأمير المنطقة الشرقية، تقرير برامج اللجنة السنوي .