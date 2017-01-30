 بتوجيه من أمير تبوك :المنطقة أكملت استعدادها للمشاركة بالمهرجان الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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بتوجيه من أمير تبوك :المنطقة أكملت استعدادها للمشاركة بالمهرجان الوطني

بتوجيه من أمير تبوك :المنطقة أكملت استعدادها للمشاركة بالمهرجان الوطني
المناطق_تبوك
بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أكملت منطقة تبوك استعداداتها للمشاركة بجناحها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته  الـ 31 , والذي سيتضمن العديد من الحرف اليدوية والمهن والفرق الشعبية.
وأوضح رئيس وفد منطقة تبوك في الجنادرية محمد بن سداد السعيد أن أمير منطقة تبوك وجه بالاستعداد المبكر والظهور بشكل مميز من خلال أنشطة وبرامج المهرجان الوطني للتراث والثقافة مشيرا الى أن منطقة تبوك تشارك بالعديد من الحرف اليدوية والفرق الشعبية التي تعكس التنوع التراثي والثقافي للمنطقة . وتشارك تبوك من خلال موقعها بالسوق الشعبي في المهرجان بحرف متنوعة تتمثل بصناعة الاشورة و المخادج, وصناعة النواظير البحرية , وفتل الحبال وتوليف الحجر, وصناعة السفن الشراعية , وفن النحت على الرخام والحجر الى جانب معرض للمقتنيات الأثرية.
كما أشار رئيس وفد منطقة تبوك الى مشاركة فرقة ضباء للفنون الشعبية , والتي تؤدي لون الرفيحي

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