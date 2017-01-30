أمانة الشرقية تشارك في ورشة عمل التحليل التشخيصي لحوض الخليج

شاركت أمانة المنطقة الشرقية في ورشة العمل الوطنية للجهات ذات العلاقة واصحاب التحليل التشخيصي لحوض الخليج “GBDA”، والتي استضافتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتعاون مع البنك الدولي، اليوم الاثنين الموافق 2 /5 /1438هـ، بمقر الهيئة بمدينة جدة.

وتهدف ورشة العمل إلى تقديم واستطلاع أراء أصحاب المصلحة حيال النتائج الأولية لمشروع التحليل التشخيصي لحوض الخليج العربي (GBDA) ومشروع دراسة الكلفة الإقليمية للتدهور البيئي. وتحديد إجراءات التدخل الممكنة وترتيب أولوياتها، كجزء من متطلبات إعداد الاستراتيجية البيئية وخطة العمل لحوض الخليج العربي

وتأتي مشاركة الامانة بهذه الورشة لأنها تضع المحافظة على البيئة من أهدافها الرئيسية وتركز جهودها لتطبيق متطلبات التنمية المستدامة وتعمل كل ما في وسعها لتطبيق الضوابط والاشتراطات التي تصدرها الجهات المختصة للمحافظة على البيئة البحرية التي تتميز بها المنطقة الشرقية