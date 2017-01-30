 متحدث باسم ماي يستبعد إلغاء زيارة ترامب لبريطانيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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متحدث باسم ماي يستبعد إلغاء زيارة ترامب لبريطانيا

متحدث باسم ماي يستبعد إلغاء زيارة ترامب لبريطانيا
المناطق_وكالات

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الاثنين أن بريطانيا والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات وثيقة وينبغي أن يواصلا التعاون وذلك في رده على سؤال عن التماس يدعو إلى إلغاء زيارة دولة مقررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووقع أكثر من مليون شخص في بريطانيا على التماس يظهر معارضة شعبية لسياسات الهجرة التي يطبقها الرئيس الأمريكي. ويقول الالتماس إنه ينبغي إلغاء الزيارة المقررة في وقت لاحق من العام الجاري لتجنب إحراج الملكة إليزابيث.

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