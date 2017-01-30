 توجيه محاكم ودوائر التنفيذ بتفعيل العمل الإلكتروني مع شركة «سمة» | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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توجيه محاكم ودوائر التنفيذ بتفعيل العمل الإلكتروني مع شركة «سمة»

توجيه محاكم ودوائر التنفيذ بتفعيل العمل الإلكتروني مع شركة «سمة»
المناطق_واس

وجه وزير العدل الشيخ د. وليد الصمعاني محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة بتفعيل العمل الإلكتروني مع شركة سمة والمنع نهائياً من التعامل ورقياً .

ويأتي توجيه وزير العدل بالعمل الإلكتروني وإلغاء التعامل الورقي مع شركة سمة بهدف تسريع وتسهيل إجراءات العمل واعتماد إنفاذ الطلبات المتعلقة بالمعلومات الائتمانية .

وعممت وزارة العدل على محاكم ودوائر التنفيذ كافة توجيه وزير العدل الذي ينص على الربط بين وزارة العدل وشركة سمة للمعلومات الائتمانية ، وما تم رفعه بين قضاة التنفيذ وشركة سمة ، مما يترتب عليه أن تعمل المحاكم ودوائر التنفيذ بتفعيل العمل الإلكتروني لا الورقي من خلال الخاصية المتاحة بالنظام .

كما شمل التعميم الرفع لوكالة التنفيذ بالطلبات التي يرغب تنفيذها حال وجود جهة للتنفيذ لا تعمل بالنظام الشامل ، حيث تقوم وكالة التنفيذ بالوزارة بتنفيذ الخدمة إلكترونياً مع سمة عن طريق الإدارة العامة لوحدات الأصول، مع إشعار جهة التنفيذ بذلك .

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