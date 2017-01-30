 تبوك” تشارك في “الجنادرية” بـ 8 حرف يدوية وفنون شعبيه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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تبوك” تشارك في “الجنادرية” بـ 8 حرف يدوية وفنون شعبيه

تبوك” تشارك في “الجنادرية” بـ 8 حرف يدوية وفنون شعبيه
المناطق_على العميري
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله تستعد إمارة منطقة تبوك بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك  للمشاركة في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة، في نسخته الـ31 من خلال 8 حرف بالاضافة الى لون الرفيحي.  وتكمن الحرف اليدوية، في مجال صناعة السيوف، والخناجر، وعشق الدلال، والشلف، والرمح، وصناعة النواطير البحرية، وخياطة الأشرعة للسفن البحرية، والنجارة، وخياطة الخرج، والأشورة، والبناء القديم، وصناعة الكراسي من سعف النخيل، وفتل الحبال, إلى جانب العروض الشعبية، التي تقدمها فرقة محافظة ضباء للفنون.
وأكد المشرف على مشاركة المنطقة بالجنادرية، محمد بن سداد السعيد ، حرص أمير منطقة تبوك، فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على دعم مشاركة المنطقة – سنوياً – في فعاليات المهرجان، والاستعداد المبكر لها؛ لإبراز ما تزخر به المنطقة من إرث تاريخي، وشعبي، وحرفي، ومهن متنوعة في مدنها، ومحافظاتها، ومراكزها.
ولفت إلى ما حظي به جناح منطقة تبوك في “الجنادرية”، من إقبال زائري المهرجان في السنوات الماضية

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