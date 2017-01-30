استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم نجلي معالي وزير التجارة والمالية سابقاً الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السليم – رحمه الله – ماجد و عبدالعزيز اللذين قدما للسلام على سموه .
وأعرب ماجد وعبدالعزيز السليم عن شكرهما لسمو أمير منطقة الرياض على تقديره لمسيرة والدهما العملية بتسمية أحد شوارع مدينة الرياض باسمه ، مثمنين لسموه هذه المبادرة غير المستغربة على قادة بلادنا بتكريم من عملوا وقدموا للوطن.
أمير الرياض يطلق اسم وزير التجارة والمالية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السليم رحمه الله على أحد شوارع الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم نجلي معالي وزير التجارة والمالية سابقاً الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السليم – رحمه الله – ماجد و عبدالعزيز اللذين قدما للسلام على سموه .
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