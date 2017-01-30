 أمير الرياض يطلق اسم وزير التجارة والمالية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السليم رحمه الله على أحد شوارع الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير الرياض يطلق اسم وزير التجارة والمالية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السليم رحمه الله على أحد شوارع الرياض بلدية الخرج ترفض عمل مقاول وتلزمه ب اعادة التنفيذ وترفع معاملةنزع ملكية شارع بالمحافظة تبوك” تشارك في “الجنادرية” بـ 8 حرف يدوية وفنون شعبيه توجيه محاكم ودوائر التنفيذ بتفعيل العمل الإلكتروني مع شركة «سمة» تجهيز طبي لبرج النساء الجديد في الطائف تمهيداً لتشغيله الأمم المتحدة: قرار ترامب “سيء النية” ومنافياً لحقوق الإنسان تفكيك عبوة ناسفة معدة للتفجير في مخيم عين الحلوة بلبنان متحدث باسم ماي يستبعد إلغاء زيارة ترامب لبريطانيا تويتر: FBI طلبت التجسس على المستخدمين بتوجيه من أمير تبوك :المنطقة أكملت استعدادها للمشاركة بالمهرجان الوطني أمانة الشرقية تعتزم توقيع اتفاقية تعاون لرفع مستوى نظافة مساجد الطرق العامة والاقليمية من خلال محاكاة الانقلاب الواقعي…لجنة السلامة المرورية تنشر الوعي لزوار ربيع النعيرية

أمير الرياض يطلق اسم وزير التجارة والمالية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السليم رحمه الله على أحد شوارع الرياض

أمير الرياض يطلق اسم وزير التجارة والمالية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السليم رحمه الله على أحد شوارع الرياض
المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم نجلي معالي وزير التجارة والمالية سابقاً الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السليم – رحمه الله – ماجد و عبدالعزيز اللذين قدما للسلام على سموه .
وأعرب ماجد وعبدالعزيز السليم عن شكرهما لسمو أمير منطقة الرياض على تقديره لمسيرة والدهما العملية بتسمية أحد شوارع مدينة الرياض باسمه ، مثمنين لسموه هذه المبادرة غير المستغربة على قادة بلادنا بتكريم من عملوا وقدموا للوطن.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>