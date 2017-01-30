“التجارة”: المركبات تتصدر قائمة المنتجات المعيبة خلال 2016

سجلت المركبات أكبر عدد في قائمة المنتجات المعيبة التي استدعتها وزارة التجارة والاستثمار خلال العام الميلادي المنصرم بواقع 487.651 مركبة ضمن 208 منتج أثبتت الاختبارات والفحوصات أو المعلومات الدولية وجود عيوب مصنعية بها تتطلب استرجاعها أو إصلاحها مجاناً كما جرت العادة في حسابات الوزارة على مواقع التواصل أو الصحف المحلية.

وكشفت احصائية مركز استدعاء المنتجات بالوزارة عن وصولها إلى رقم 652.179 منتج معيب عبر 208 حملة خلال العام 2016م حظيت المركبات بالنصيب الأكبر191 حملة فيما توزعت 17 الأخرى على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومنتجات استهلاكية وغيرها.

ومن أبرز المركبات التي استدعيت عدد 1614 مركبة “Lexus” ES موديل 2016 لوجود خلل في نظام الفرامل المانع للانغلاق قد يؤدي إلى فقد توازن المركبة، و 3647 مركبة GMC”” سييرا موديل 2014-2015 لخلل في وحدة تثبيت حزام الامان قد يؤدي لتقليل فاعليته حال وقوع حادث، بالإضافة إلى استدعاء 3684 مركبة “Nissan” ألتيما موديل 2014-2015 لخلل في قفل غطاء المحرك قد يؤدي إلى انفتاح الغطاء بشكل مفاجئ أثناء القيادة.

كما شملت قائمة المركبات المستدعاة عدد 44450 مركبة “Toyota” يارس موديل 2006 – 2009 لخلل في نافخ الوسائد الهوائية قد يؤدي إلى خروجها بطريقة غير آمنة.

كما جرى نشر أكثر من 500 إعلان لتلك الاستدعاءات في الصحف المحلية بواقع ثلاث إعلانات لكل واحد منها، بالإضافة إلى نشرها في حسابات الوزارة في شبكات التواصل الاجتماعي لتصل لأكبر شريحة من المستهلكين.

في المقابل ما يخص المنتجات الإستهلاكية فقد استدعت الوزارة 6186 جهاز سامسونج جالكسي نوت7 لاحتمالية وجود خلل في البطارية قد يؤدي إلى نشوب حريق و13300 قطعة من مجموعة قوابس السفر لشركة “Apple” لاحتمالية حدوث كسر في القابس قد يؤدي إلى الإصابة بصدمة كهربائية حال لمسة وكذلك 889 طاولة طعام “Home Center” لاحتمالية تعرض سطح الطاولة الزجاجي للكسر بشكل مفاجئ ، في حين كانت أكبر كمية لـ 143400 وحدة من حفائض “Huggies” للأطفال لاحتمالية ذوبان صمغ اللاصق قد يؤدي إلى تلاصق الحفائض مع بعضها.

في الشأن ذاته أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومركز “كفاءة” حملة تصحيحية شملت 630 مركبة ” Chevrolet” ترافيرس و 338 مركبة “GMC” اكاديا لخطأ في قيمة اقتصاد الوقود الفعلية عن المبيّنة في بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على المركبة الجديدة.