جمرك البطحاء يُحبط محاولة تهريب أكثر من 430 ألف حبة كبتاجون

أحبط جمرك البطحاء محاولة تهريب 431.213 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة للجمرك .

وأوضح مدير عام جمرك البطحاء عبدالرحمن المحنّا أن مركبة قَدِمت للجمرك نوع “خصوصي” لأحد المسافرين، وأخضعت للإجراءات الجمركية، حيث عُثر على الكمية مُخبأة في أجزاء متفرقة من المركبة، وزعت في تجويف “الإطار الاحتياطي” وداخل خزان الوقود، وفي تجويف باب المركبة الأمامي، فيما اتخذت حيالها الإجراءات اللازمة.

ونوه مدير عام جمرك البطحاء بالجهود التي يبذلها منسوبي الجمارك في مكافحة تهريب مثل هذه الممنوعات وغيرها التي تُمثل خطراً مباشرًا على صحة الفرد والمجتمع