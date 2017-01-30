ترامب مذكّرا العالم: حظر السفر كان «جزءا كبيرا من حملتي»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، إن “عددا صغيرا جدا من المشكلات” وقعت خلال تنفيذ حظر السفر، الذي اتخذ قرارا تنفيذيا بشأنه، مذكرا العالم بأن هذا الأمر “شكل جزءا كبيرا من حملتي”.

واستخدم ترامب موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة للدفاع عن قراره بحظر سفر مواطني سبع دول ذات أغلبية إسلامية إلى الولايات المتحدة، وذلك وسط تقارير عن الدعوة للمزيد من الاحتجاجات في الولايات المتحدة، وتفاقم حالة الغضب.

وكتب :”ليس هناك ما هو سيء في البحث عن الإرهابيين قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى بلادنا … وهذا كان جزءا كبيرا من حملتي”.

وقال الرئيس ترامب إن وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلى أبلغه بأن الأمور تسير بصورة جيدة مع قيود السفر، وأن هناك “عددا قليلا جدا من المشكلات”، وأعاد ذكر ما تقوله إدارته من أن 109 أشخاص فقط، من بين نحو 325 ألف راكب وصلوا إلى الولايات المتحدة يوم أمس، جرى احتجازهم من أجل استجوابهم، وقال إن المشكلات في المطارات الأمريكية سببها عطل في حواسب شركة “دلتا إير لاينز”.