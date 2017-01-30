 «عمل حائل» تنفي إلغاء دار المسنين ودمجهم مع الأيتام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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«عمل حائل» تنفي إلغاء دار المسنين ودمجهم مع الأيتام

«عمل حائل» تنفي إلغاء دار المسنين ودمجهم مع الأيتام
المناطق_حائل

نفى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء دار المسنين ودمجهم مع الأيتام في المنطقة.

وأكد المتحدث الرسمي لفرع الوزارة بمنطقة حائل أن الخبر خالي من الدقة والمصداقية تمامًا، داعيًا إلى تحري الدقة في المعلومة الصحية والتأكد من المصدر.

وأشار في البيان إلى أن دار المسنين (الندى) سابقًا كانت تحت مظلة الجمعية الخيرية بحائل لعدة سنوات، مع العلم بأن جميع دورالمسنين على مستوى المملكة تحت مظلة الوزارة ممثلة في وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة وهذا ما تم في منطقة حائل موخرًا ضم دار الرعاية الاجتماعية للمسنين إلى وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية أسوةً بمناطق المملكة.

وأضاف أنه تم تخصيص مقر لهم في مركز الدكتور ناصر الرشيد التي تزيد مساحتها عن ٣٠ ألف متر مربع ويحتوي على أجنحة منفصلة تمامًا عن مقر الأيتام وتم العمل بإدارة مستقلة تمامًا عن إدارة الأيتام وتم دعمه بعدد من موظفين الوزارة وعدد من الكوادر الطبية إضافة إلى عدد من السيارات وسيارة اسعاف خاصة، وتم تخصيص البوابة الشمالية لدار المسنين وذلك للاستفادة من هذا الصرح الاجتماعي حيث يشمل على عيادة طبية وصالات رياضية وعلاج طبيعي لتقديم خدمة ورعاية أشمل وأجود للأباء.

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