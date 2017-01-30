” مسرح الطفل ” يجذب زوار مهرجان ” وادينا .. تراث واصالة ” بواد ي الدواسر

يواصل مهرجان ” وادينا .. تراث واصالة ” بمحافظة وادي الدواسر فعالياته بقصر الملك عبدالعزيز التاريخي، حيث يشهد يومياً العروض المسرحية للطفل .

وأكد مسئول العلاقات العامة والاعلام بالمهرجان ، محمد بن عبدالله آل شملان، أن الاهتمام بمسرح الطفل يأتي إدراكاً لأهميته كواحد من الوسائل التربوية والتعليمية التي تسهم في تنمية الطفل فكرياً واجتماعياً ونفسياً وعلمياً ولغوياً ، مشيراً إلى أن مضامين العروض اهتمت بتعزيز القيم التربوية والأخلاقية، وتتناول افكاراً والعاباً ومصطلحات من الموروث الشعبي الأصيل.