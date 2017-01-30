 الأرصاد: كتلة هوائية تخفض درجات الحرارة إلى 8 تحت الصفر.. الخميس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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الأرصاد: كتلة هوائية تخفض درجات الحرارة إلى 8 تحت الصفر.. الخميس

الأرصاد: كتلة هوائية تخفض درجات الحرارة إلى 8 تحت الصفر.. الخميس
المناطق_الرياض

حذرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة من كتلة هوائية باردة سيبدأ تأثيرها الخميس المقبل على أجواء المملكة تصل معها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسين القحطاني أن درجات الحرارة ستنخفض مع هذه الكتلة إلى ما دون الصفر وقد تصل إلى 7-8 درجات تحت الصفر على شمال المملكة خاصة الحدود الشمالية وحائل، وقد تصل في الرياض إلى 2 تحت الصفر، وأضاف أنه من المتوقع أن تستمر هذه الكتلة الهوائية إلى يوم الإثنين القادم.

ونوه القحطاني أن الهيئة وفرت جميع الوسائل الإعلامية والتقنية التي يستطيع المتابع من خلالها معرفة الطقس على مدى 24 ساعة داعيا الجميع إلى الاستفادة من هذه المعلومات والابتعاد عن المعلومات مجهولة المصدر.

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