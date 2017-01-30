ولي ولي العهد يلتقي رئيس هيئة الأركان الياباني ويستعرض معه العلاقات في المجالات العسكرية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض، اليوم، معالي رئيس هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع اليابانية، الفريق أول بحري كاتسوتوشي كاوانو .

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية خاصة في المجالات العسكرية وسبل تطويرها.

حضر اللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان وعدد من المسؤولين في البلدين.