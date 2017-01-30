 ولي ولي العهد يلتقي رئيس هيئة الأركان الياباني ويستعرض معه العلاقات في المجالات العسكرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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ولي ولي العهد يلتقي رئيس هيئة الأركان الياباني ويستعرض معه العلاقات في المجالات العسكرية

ولي ولي العهد يلتقي رئيس هيئة الأركان الياباني ويستعرض معه العلاقات في المجالات العسكرية
واس - الرياض

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض، اليوم، معالي رئيس هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع اليابانية، الفريق أول بحري كاتسوتوشي كاوانو .
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية خاصة في المجالات العسكرية وسبل تطويرها.
حضر اللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان وعدد من المسؤولين في البلدين.

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