 “الشهري” مديرا للعلاقات العامة والإعلام ومتحدثا رسميا لتعليم نجران   | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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“الشهري” مديرا للعلاقات العامة والإعلام ومتحدثا رسميا لتعليم نجران  

“الشهري” مديرا للعلاقات العامة والإعلام ومتحدثا رسميا لتعليم نجران  
المناطق - نجران

أ‏صدر مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي قرارا بتكليف الأستاذ عبدالله بن علي الشهري مديرا لإدارة العلاقات العامة والإعلام ومتحدثاً رسمياً للإدارة .

ويعد “الشهري” من الكفاءات الشابة المتميزة في المجال الإعلامي التي قدمت الكثير من الأعمال والبرامج المختلفة.  

وأوضح الشهري بأنه سيكمل مسيرة من سبقه بالتعاون مع كافة وسائل الإعلام لخدمة العملية التعليمية بالمنطقة ، إضافة إلى إيجاد شراكات مجتمعية مختلفة ، مقدما شكره لمدير عام التعليم بالمنطقة علی ثقته متمنيا أن يكون عند حسن الظن.

 

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