سناب الطائف يتوج تميزه بـ الأوسكار العربي

سجل الشاب السعودي عبدالعزيز الذبياني،نفسه كنموذج متميز في صناعة المحتوى المرئي بمنصة “سناب شات ” العالمية .

وتحصل سناب “الطائف” الذي يشرف عليه ويديره الذبياني ، على جائزة أفضل سناب شات على مستوى العالم العربي عن السياحة المحلية والعربية. لجوائز الأوسكار العربي للإعلام السياحي الدورة التاسعة .

وكان الذبياني تجاوز مرحلة الترشيح والمرحلة الثانية للتصويت، التي تمثل 75% ، و25% للجنة التحكيم، فيما بلغ مجموع المشاركين بشتى المجالات ٢٦٠ مشارك من هئيات وشخصيات على مستوى العالم العربي ، قبل أن يتوج سناب الطائف كأحد الفائزين ضمن ٢٨ مرشح .

وقال الذبياني : “قمت بتاسيس حساب سناب الطائف

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بتاريخ ١٤٣٨/١/٣ هـ، بهدف تسويق معالم الطائف والمحافظات المجاوره وعاداتها وتقاليدها وما تتميز به من مقومات وتنوع حضاري وسياحي”.

وأضاف :” كانت نقطة التحول في مسيرة الحساب بعد التغطية الموفقة للمعلم الشهير “مقلع طميه” ،بعدها تم ضم سناب الطائف لمجلس التنمية السياحية في الطائف، بعرض قدم من المجلس من مدير إدارة التسويق بالسياحة، نايف العصيمي” .

وأشار : “تم توقع عقد تطوعي وضم الحساب للمجلس، وبعدها بـ20 يوماً تمت دعوتنا من قبل مدير العلاقات العامة بإمارة منطقة مكة الاستاذ سلطان الدوسري ، وأشاد بسناب الطائف واعتماده من الحسابات الهامة بالمنطقة.

ولفت الذبياني، إلى أن التقارير التي يقدمها حساب سناب الطائف، متنوعة تاريخية وأثريه وسياحية واجتماعية وتوعوية وثقافية، وسنمائية وتقارير بلغة الاشارة مع مرعاة الفئات السنية المتابعه للحساب .

وأضاف :”الأمير عبدالله بن ناصر آل سعود، قدم رعاية لسناب الطائف خلال فترة الصيف ودعمه بسيارتين كهدية للمتابعين بالإضافة إلى مبلغ 10 آلاف ريال ،فضلا عن العديد من الجهات الخاصه التي دعمت الحساب بهدف تقديم مايرضى المتابعين ”

يشار إلى ان الذبياني تم تكليفه بان يكون عضو باللجنة الاعلامية لسوق عكاظ بالدورة العاشرة

والاشراف على سناب عكاظ .