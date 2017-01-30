كبينة تخنق شريان رئيسي بحوطة بني تميم

اشتكى كثيراً من أهالي حوطة بني تميم من تسبب كبينة تابعة لأحد شركات الاتصالات في اختناق طريق رئيسي يعتبر شرياناً للحركة المرورية بالمحافظة .

وفي هذا الشأن أكد الأهالي أنه يجري العمل حالياً في تهيئة طرقات المحافظة استعداد لزيارة أمير الرياض ولكن بقيت تلك الكبينة هاجس قلق لهم كون الشركة التابعة لها تلك الكبينة لم تبلي طلبات الأهالي على حد قولهم وتقوم بنقلها لتهئية الشارع وتوسيعه ، مطالبين في الوقت نفسه الجهات ذات الاختصاص بإلزام الشركة بنقلها ليتسنى للمقاول المنفذ لتوسعة المشروع للشروع في توسعة منطقة الكبينة التي تحولت لمكمن خطر يتربص لمرتادي الطريق .