دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية تدرب “30” من يتيماتها على فنون الطهي

نظمت دار التربية الإجتماعية للبنات بالدرعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برنامجاً تدريبياً لـمنسوباتها بعنوان ” التعريف بنظام إدارة الأداء الجديد” أعدته وقدمته مساعد مدرب قسم الموارد البشرية أ/ عواطف الخنفور التي تناولت في ورقتها عدة محاور أهمها : “التعريف بمفهوم إدارة الأداء ، فوائد نظام إدارة الأداء ، كيفية تحديد الأهداف، تصنيف الموظفين ، أهداف نظام التقييم ، التصنيف الإجباري ” وصاحب البرنامج عرض مرئي لكيفية تطبيق النظام عملياً وتوزيع العديد من المنشورات التعريفية بالنظام مع الإجابة على استفسارات المتدربات والاستماع لإقتراحاتهن.

كما نظم قسم البرامج والأنشطة بالدار أيضاً برنامجاً تدريبياً بعنوان “أحلى طبق من أيادي ذهب ” استهدف 30 فتاة من المشمولات بالرعاية داخل الدار والمتزوجات خارجها حيث ركز البرنامج على تدريب الفتيات على أبرز الطرق والأسرار في إعداد الوجبات الصحية ووجبات المناسبات والأنواع المختلفة من السلطات بالإضافة إلى تعريفهن بفن الإتكيت ومهارات تزيين الأطباق مع تطبيق عملي لأساسيات السلامة في المطبخ وفنون التقديم الحديثة.

تأتي هذه البرامج في ظل اهتمام دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية بتطوير قدرات منسوباتها ورفع جودة أدائهن في العمل ورغبةً منها في إكساب فتياتها اليتيمات كافة المهارات اللازمة في إدارة شؤون المنزل ونجاح الأسرة لتهيئتهن لحياة مستقبلية سعيدة بإذن الله .