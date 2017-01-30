 الخارجية الأمريكية تتلقى برقيات من سفاراتها تفيد بالاستياء من قرار الهجرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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الخارجية الأمريكية تتلقى برقيات من سفاراتها تفيد بالاستياء من قرار الهجرة

الخارجية الأمريكية تتلقى برقيات من سفاراتها تفيد بالاستياء من قرار الهجرة
المناطق - وكالات

قال مسؤول أمريكي اليوم الاثنين إن وزارة الخارجية الأمريكية تلقت عدداً من البرقيات من سفاراتها في الخارج تفيد بوجود حالة من الاستياء والارتباك بعد الأمر التنفيذي الأمريكي الذي يحد من سفر مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة للولايات المتحدة.

ولدى سؤاله عن البرقيات قال مسؤول بوزارة الخارجية إن الوزارة على اتصال بسفاراتها في الخارج. وأضاف “لكننا لن نعلق على اتصالات داخلية”.

وفي إطار منفصل حصلت رويترز على نسخة من مذكرة بعنوان “قناة اعتراض” أعدها مسؤولون بالوزارة مستاؤون من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة.

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