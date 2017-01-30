 إصابة جندي إثر سقوط قذائف حوثية على مبنى أممي في ظهران الجنوب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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إصابة جندي إثر سقوط قذائف حوثية على مبنى أممي في ظهران الجنوب

إصابة جندي إثر سقوط قذائف حوثية على مبنى أممي في ظهران الجنوب
واس - ظهران الجنوب

تعرض مبنى لجنة التنسيق والتهدئة التابع للأمم المتحدة في ظهران الجنوب اليوم، لقذائف من نوع (كاتيوشا)، أطلقتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وقد نتج عنها إصابة الجندي أول فهد عايض الشمراني من منسوبي القوات المسلحة المكلفة بحراسة المبنى بإصابات متفرقة، نقل على إثرها إلى مستشفى ظهران الجنوب العام، كما تعرض المبنى إلى تهشيم في الواجهات الأمامية والمداخل، وعدد من السيارات التابعة للبعثة، وسيارات الجهات الرسمية والمواطنين.

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