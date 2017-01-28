 مفتي القدس يوجّه انتقادات حادة إلى الأمين العام للأمم المتحدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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مفتي القدس يوجّه انتقادات حادة إلى الأمين العام للأمم المتحدة

مفتي القدس يوجّه انتقادات حادة إلى الأمين العام للأمم المتحدة
المناطق - وكالات

وجّه الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، انتقادات حادة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بعد تصريحات له حول حق اليهود في المسجد الأقصى.

وقد قال غوتيريس للإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، الجمعة الماضي، إن “من الواضح تماما أن الهيكل الذي دمره الرومان في القدس كان هيكلا يهوديا”.

وتقول إسرائيل إن المسجد الأقصى أُقيم على أنقاض الهيكل.

وقال الشيخ حسين، في تصريح مكتوب :” إن المسجد الأقصى المبارك هو مسجد وحق خالص للمسلمين وحدهم، لا يحق لأحد سواهم التدخل في شؤونه، وهو ذو أهمية خاصة لدى المسلمين في أنحاء الدنيا جميعها، وقرار المس به خطير ومدان بكل المعايير”.

وأضاف:” نذّكر بهذا الصدد بقرار منظمة اليونسكو القاضي بأن المسجد الأقصى المبارك للمسلمين، وأنه لا وجود لأي علاقة للاحتلال الإسرائيلي بالمسجد وأسواره وباحاته وأسفله”.

ووصف الشيخ حسين تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بأنها “تجاوزات خطيرة، وأنها تحدث خرقاً في معالم الوضع المقر دولياً بخصوص القدس”.

ودعا الشيخ حسين الأمين العام للأمم المتحدة إلى “الاطلاع على قرارات اليونسكو ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية التي تخص القدس ومسجدها الأقصى المبارك”.

وأضاف:” نطالب بتطبيق القرارات الشرعية الدولية بالخصوص، بدلاً من إطلاق عبارات المجاملة المتحيزة إرضاء للمتطرفين والمستوطنين”.

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