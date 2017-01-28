 نائب الرئيس اليمني يجدد الدعوة لمنتسبي الجيش السابق بالانخراط في صفوف الشرعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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نائب الرئيس اليمني يجدد الدعوة لمنتسبي الجيش السابق بالانخراط في صفوف الشرعية

نائب الرئيس اليمني يجدد الدعوة لمنتسبي الجيش السابق بالانخراط في صفوف الشرعية
واس - عدن

جدد نائب رئيس الجمهورية اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، دعوته لضباط وأفراد الجيش السابق للانخراط في صفوف الشرعية والإسهام في وضع حد للانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق الأبطال من منتسبي الجيش والأمن.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً لقيادة المنطقة العسكرية السابعة وقادة المقاومة بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي، اطلع خلاله على مستجدات الأوضاع والخطط الميدانية وما يحرزه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمساندة التحالف من انتصارات كبيرة ضد ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في سبيل استعادة الدولة اليمنية.
وثمن نائب الرئيس اليمني دعم دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وإسنادهم المتواصل للشرعية في اليمن، مؤكداً أن هذا الدور الأخوي سيظل نموذجاً يُحتذى به في العلاقات الأخوية المتينة والصادقة بين اليمن وتلك الدول وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ونموذجاً في تجسيد العمل المشترك وحَمْل الهم المشترك ودرء المؤامرات التي تستهدف الهوية اليمنية.

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