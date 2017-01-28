البيت الأبيض “على علم” بتجربة صاروخية إيرانية

وقال المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر “نحن على علم بأن إيران أطلقت ذلك الصاروخ. وندرس طبيعته بالتحديد”.

وكانت شبكة فوكس نيوز نقلت سابقا عن مسؤولين أميركيين لم تكشف عن هوياتهم أن إيران أجرت تجربة على صاروخ بالستي الأحد في انتهاك لقرار للأمم المتحدة.

وكان البرلمان في إيران، أقدم بداية شهر يناير على إقرار خطط لزيادة الإنفاق العسكري وتطوير صواريخ بعيدة المدى، وذلك في إطار محاولات طهران المستمرة للعب دور النظام الذي يتحدى الدول الغربية والاتفاق النووي، بحسب مراقبين.