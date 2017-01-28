 البيت الأبيض “على علم” بتجربة صاروخية إيرانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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البيت الأبيض “على علم” بتجربة صاروخية إيرانية

البيت الأبيض “على علم” بتجربة صاروخية إيرانية
المناطق - وكالات

قال البيت الأبيض الاثنين، إنه على علم بتجربة صاروخية أجرتها إيران، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل، ولم يوجه انتقادات لهذه التجربة.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر “نحن على علم بأن إيران أطلقت ذلك الصاروخ. وندرس طبيعته بالتحديد”.

وكانت شبكة فوكس نيوز نقلت سابقا عن مسؤولين أميركيين لم تكشف عن هوياتهم أن إيران أجرت تجربة على صاروخ بالستي الأحد في انتهاك لقرار للأمم المتحدة.

وكان البرلمان في إيران، أقدم بداية شهر يناير على إقرار خطط لزيادة الإنفاق العسكري وتطوير صواريخ بعيدة المدى، وذلك في إطار محاولات طهران المستمرة للعب دور النظام الذي يتحدى الدول الغربية والاتفاق النووي، بحسب مراقبين.

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