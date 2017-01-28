 الحكومة النمساوية تسعى إلى منع النقاب في الأماكن العامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وظائف شاغرة في ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل دراسة: تناول هذه الأطعمة يقلل الإصابة بأمراض القلب جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تشارك في الجنادرية بتقنيات وعروض حديثة قيادة التحالف : تعرض فرقاطة سعودية غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قبل 3 زوارق انتحارية حوثية الحكومة النمساوية تسعى إلى منع النقاب في الأماكن العامة أمير منطقة الرياض يفتتح مؤتمر الزهايمر الدولي الثالث .. ويكرّم الداعمين البيت الأبيض “على علم” بتجربة صاروخية إيرانية نائب الرئيس اليمني يجدد الدعوة لمنتسبي الجيش السابق بالانخراط في صفوف الشرعية مفتي القدس يوجّه انتقادات حادة إلى الأمين العام للأمم المتحدة احذروا .. الموز يصبح ساماً إذا ما تعرض لإفرازات تعرف بـ”عنكبوت الموز” الامير متعب بن عبدالله في زيارة للفنان ناصر القصبي ويقوم بواجب العزاء له في والده إصابة جندي إثر سقوط قذائف حوثية على مبنى أممي في ظهران الجنوب

الحكومة النمساوية تسعى إلى منع النقاب في الأماكن العامة

الحكومة النمساوية تسعى إلى منع النقاب في الأماكن العامة
المناطق - وكالات

أعلن مستشار النمسا اليوم الاثنين أنه سيسعى إلى منع النقاب في الأماكن العامة، كجزء من برنامج حكومي واسع يهدف إلى مواجهة التحدي الذي يفرضه اليمين المتطرف.

وقال المستشار كريستيان كيرن بعد موافقة الوزراء على برنامج الحكومة الجديد الذي سينفذ في الأشهر الـ18 المقبلة “النقاب الذي يغطي كامل الوجه سيمنع في الفضاءات العامة”.

ولم يرد أي ذكر لمنع يطال الحجاب للموظفات الرسميات، لكن النص أورد أن ممثلي الدولة يجب “أن يقدموا أنفسهم كمحايدين دينياً”.

وأضاف كيرن أنه أراد تجنب “إعطاء 600 ألف مسلم يعيشون في النمسا الشعور بأنهم ليسوا جزءاً من مجتمعنا”.

ويتضمن البرنامج الذي يقع في 35 صفحة أيضاً تشديد المراقبة والإجراءات الأمنية، ويجبر المهاجرين الذين منحوا حق الإقامة على توقيع “عقد اندماج” و”إقرار بالقيم”.

كما يرد في البرنامج أن “هؤلاء الذين هم غير مستعدين لقبول قيم التنوير يجب أن يغادروا بلدنا ومجتمعنا”.

ويعد برنامج الحكومة أيضاً بخفض الضرائب وتقييد دخول العمال الأجانب إلى سوق العمل النمساوي، إضافة إلى خلق 70 ألف وظيفة جديدة.

إلا أن العديد من بنود البرنامج تحتاج إلى أن يتم شرحها وتفصيلها لاحقاً وأن تحظى بموافقة البرلمان قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
وتأتي هذه الخطوة بعد ثمانية أشهر على خلافة كيرن لفيرنر فايمان على رأس ائتلاف عريض بين الديموقراطيين الاشتراكيين وحزب الشعب من يمين الوسط، ويواجه الائتلاف صعوبات شعبياً وسياسياً.

ويواجه طرفا الائتلاف تحدياً قوياً من حزب الحرية الذي يحقق تقدماً كبيراً في استطلاعات الرأي.

وسرت توقعات لأشهر بأن هذا الائتلاف قد يدعو إلى انتخابات مبكرة، إلا أن برنامج يوم الاثنين يهدف إلى التأكيد بأن الحكومة مستمرة في الحكم حتى انتهاء ولايتها أواخر عام 2018.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>