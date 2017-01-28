 قيادة التحالف : تعرض فرقاطة سعودية غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قبل 3 زوارق انتحارية حوثية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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قيادة التحالف : تعرض فرقاطة سعودية غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قبل 3 زوارق انتحارية حوثية

قيادة التحالف : تعرض فرقاطة سعودية غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قبل 3 زوارق انتحارية حوثية
واس - الرياض

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها اليوم 2 / 5 / 1438هـ الموافق 30 / 1 / 2017م، عن تعرض فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قبل 3 زوارق انتحارية تابعة للمليشيات الحوثية.
وأوضحت قيادة التحالف في بيانها أن السفينة السعودية قامت بالتعامل مع الزوارق بما تقتضيه الحالة إلا أن أحد الزوارق اصطدم بمؤخرة السفينة مما نتج عنه انفجار الزورق ونشوب حريق في مؤخرة السفينة حيث تم التحكم بالحريق ولله الحمد وإطفائه من قبل الطاقم، وقد نتج عن ذلك استشهاد 2 من أفراد طاقم السفينة، وإصابة 3 آخرين حالتهم مستقرة ولله الحمد.
وأضافت القيادة أن السفينة السعودية واصلت مهامها الدورية في منطقة العمليات، فيما واصلت القوات الجوية وسفن قوات التحالف متابعة الزوارق الهاربة والتعامل معها.
وتؤكد قيادة التحالف أن استمرار المليشيات الحوثية في استخدام ميناء الحديدة قاعدة انطلاق للعمليات الإرهابية يعد تطوراً خطيراً من شأنه التأثير على الملاحة الدولية وعلى تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء وللمواطنين اليمنيين.

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