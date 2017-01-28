جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تشارك في الجنادرية بتقنيات وعروض حديثة

تشارك جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة المقام في الجنادرية في دورته الواحد و الثلاثين ضمن مشاركة المنطقة الشرقية في “بيت الشرقية” هذا العام ، و تأتي هذه المشاركة لإيضاح وابراز دور الجامعة في المنطقة والمملكة والتعريف بها كونها احد مؤسسات التعليم العالي في الوطن من خلال ما تقدمه للطلاب والطالبات من برامج دراسية ودراسات عليا اضافة الى ابراز الدور المجتمعي الذي تقوم فيه الجامعة من خلال المشاركات الخارجية التي تمثل بها المملكة والداخلية وايضاح موقعها الجغرافي في المنطقة الشرقية ضمن الجامعات في المملكة.

من جانبه قال مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن محمد الربيش ان هذه المشاركة تأتي ضمن المشاركات السنوية التي تحرص الجامعة على التواجد فيها لما لها من اهمية كبرى مع الجهات الحكومية في المنطقة الشرقية ضمن بيت الشرقية وهذا ما يؤكد اهمية مكانة الجامعات في المملكة والدور الذي تقوم به ليس فقط على المستوى التعليمي بل على المستوى المجتمعي والدور الريادي الذي تقوم به مؤسسات التعليم العالي .

واضاف مدير عام العلاقات العامة والاعلام رئيس الوفد المشارك المهندس طفيل اليوسف ان مشاركة الجامعة تتجدد كل عام و من خلال ما شهدته الجامعة من تطورات جديده على كافة المستويات وتحديث جناحها بما يتلاءم والعملية التعليمية حرصت ادارة الجامعة على ايضاح ما تسعى اليه من بناء المشاريع والبنى التحتية والبرامج الدراسية وتطور مرافقها ، كما سيلازم مشاركة الجامعة عرضا ثلاثي الابعاد و تقنية الهولوجرام وعرض للخط الزمني يسرد مراحل الجامعة وتطورها منذ تأسيسها عام 1395هـ باسم جامعة الملك فيصل مرورا بجامعة الدمام وانفصالها عام 1430هـ وانتهاء بتغيير مسماها هذا العام باسم جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ، حيث يشرف على هذه التصاميم والاعمال كوادر شابة وطنية من كلية العمارة والتخطيط والتعاون مع عدد من العمادات والوكالات في الجامعة اضافة الى عرض فريق وحدة الهوية بالجامعة الذي له دور بارز وفعال في إبراز هوية الجامعة وكذلك صور منجزات الجامعة و الأركان التي توضح رؤية الجامعة وأهدافها و توزيع عدد من البرشورات والمطويات وإصدارات اعضاء هيئة التدريس وكذلك الاصدار الجديد من نشرة اصداف الجامعة الشهرية التي تصدرها ادارة العلاقات العامة والاعلام بالتعاون مع مطابع الجامعة ، كما سيكون هناك عرض توضيحي لأبرز مشاريع الجامعة الحيوية مثل المستشفى الجامعي والكليات الجديدة في محافظات المنطقة الشرقية من خلال موظفي العلاقات العامة والاعلام وكذلك الية الالتحاق والتحويل والابتعاث وغيرها من الخدمات التي تقدمها الجامعة لأبناء الوطن الغالي.

واكد المهندس اليوسف أن الجامعة ستقدم في هذه المشاركة كل ما يحتاجه الاكاديمي من ايضاح حول جميع البرامج الاكاديمية والعلمية والابحاث وبرامج الدراسات العليا في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل كونها اكبر الجامعات في المنطقة الشرقية التي تزخر بأكبر عدد من الطالبات في مختلف محافظات المنطقة الشرقية وعرض بشكل تقني حديث المؤتمرات والندوات وكذلك المعارض التي حضرها و رعاها امير المنطقة الشرقية حفظه الله مشيرا الى اهمية صنع بصمة واضحة في المهرجان مع الجهات الحكومية والجامعات المشاركة في بيت الشرقية والمهرجان بشكل عام والتي تبرز مشاركة المنطقة الشرقية في المهرجان