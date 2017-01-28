دراسة: تناول هذه الأطعمة يقلل الإصابة بأمراض القلب

ربطت دراسة أمريكية بين تناول أحماض أوميجا-3 الدهنية الموجودة في الأسماك والمكملات الغذائية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب حتى بالنسبة للأشخاص المعرضين لخطر إصابة أكبر لارتفاع مستويات الدهون أو الكوليسترول في الدم.

وتوصي جمعية القلب الأمريكية بأكل وجبتين على الأقل أسبوعيا من الأسماك والاهتمام بالمكملات الغذائية التي تحتوي على الأحماض الدهنية أوميجا-3 إذا لم تكن الأسماك متاحة.

وكانت دراسات سابقة ربطت بين أوميجا-3 والحد من عدم انتظام ضربات القلب ومن نسبة الدهون في الدم وانسداد الشرايين والانخفاض الطفيف في ضغط الدم.

وفي الدراسة الحالية اختبر الباحثون نتائج بحث سابق بشأن نوعين من أحماض أوميجا-3 هما إيكوسابنتانويك ودوكوساهيكسانويك.

واكتشفوا أن تناول أوميجا-3 سواء في الغذاء أو ضمن مكملات غذائية ارتبط بتقليل الإصابة بأمراض القلب بنسبة 16 في المئة بين من يعانون من ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية وبنسبة 14 في المئة بين من يعانون من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

وفي سياق البحث بشأن العلاقة بين أحماض أوميجا-3 وأمراض القلب حلل الباحثون بيانات 18 تجربة شملت عينة عشوائية من نحو 93 ألف شخص حصلوا على كميات محددة من تلك العناصر الغذائية.

وفي هذه التجارب العشوائية وجد الباحثون أن تناول أوميجا-3 مرتبط بالحد من أمراض القلب بنسبة ستة في المئة وإن كانت النسبة أقل من أن تشجع على استبعاد عنصر المصادفة.

كما راجعت الدراسة نتائج 17 تجربة منشورة شملت ملاحظة نحو 732 ألف شخص أثناء تناولهم وجباتهم المعتادة على فترات زمنية طويلة. وإجمالا ربطت تلك الدراسات بين الأحماض الدهنية في أوميجا-3 وتراجع بنسبة 18 في المئة في خطر الإصابة بأمراض القلب.

//إ.م/س.س

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