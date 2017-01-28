وظائف شاغرة في ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل

أعلن ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة على بند الأجور في التخصصات التالي:

– وظائف مالية (لحملة بكالوريوس محاسبة)

– وظائف حاسب آلي (لحملة بكالوريوس علوم حاسب آلي مع خبرة في مجال الشبكات)

– وظائف إطفاء (لحملة شهادة جامعية في مجال مكافحة الحرائق والإنقاذ مع خبرة في مجال مكافحة الحرائق الصناعية)

– وظائف ميكانيكا (لحملة دبلوم تقنية ميكانيكية/معدات مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات)

وأفاد بأن التقديم متاح حالياً عن طريق إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: f.d.alshehri@ports.gov.sa في موعد أقصاه الخميس الموافق 1438/5/5هـ.