 قلق بين كبرى الشركات الأمريكية بسبب قيود ترامب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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قلق بين كبرى الشركات الأمريكية بسبب قيود ترامب

قلق بين كبرى الشركات الأمريكية بسبب قيود ترامب
المناطق - وكالات

أعربت مجموعة من الشركات الأمريكية الكبرى منها سلسلة مقاهي “ستارباكس” وشركة السيارات الكهربائية “تيسلا” وشركة تطبيق استدعاء السيارات عبر الهاتف الذكي “أوبر”، عن قلقها من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف تلقي طلبات الهجرة وحظر دخول مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وكتب الرئيس التنفيذي لسلسلة مقاهي “ستارباكس” الأمريكية، هوارد شولتز رسالة إلى العاملين في السلسلة أمس، أعرب فيه عن قلقه العميق وحزنه الشديد من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي قبل يومين.

وقال شولتز إنه يعتزم تعيين 10 آلاف لاجئ في فروع السلسلة في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الـ5 المقبلة، مضيفاً “سنبدأ هذا التحرك هنا في الولايات المتحدة من خلال تركيز جهود التوظيف لدينا على الأفراد الذين خدموا مع القوات المسلحة الأمريكية كمترجمين أو معاونين”.

وأما الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية “تيسلا”، إيلون ماسك فكتب رسالة عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” يعرب فيها عن قلقه بشأن الأمر التنفيذي الجديد لترامب، وقال ماسك: “حظر الدخول المفروض على مواطنين من دول محددة مسلمة، ليس الطريقة المثلى لمواجهة تحديات البلاد، الكثيرون من الناس الذين سيتضررون من هذه السياسة داعمين بقوة للولايات المتحدة، وهم يفعلون الصواب وليس الخطأ ولا يستحقون الرفض”.

وأما الرئيس التنفيذي لشركة تطبيق استدعاء سيارات الركوب عبر الأجهزة المحمولة “أوبر”، ترافيس كالانيك، فكتب رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أعلن فيها دعم الشركة لكل السائقين الذين يعملون لديها من الدول التي استهدفها حظر ترامب والذين لن يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة بسبب حظر الهجرة الظالم من الرئيس ترامب.

 

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