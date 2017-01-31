سيناتور أميركي: لابد أن نقف مع شعب إيران ضد ملالي طهران

طالب السيناتور الأميركي الجمهوري، ليندسي غراهام، بأن تقف بلاده إلى جانب الشعب الإيراني ضد نظام طهران، منتقداً سياسة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، حيث قال إنه وقف مع نظام طهران على حساب شعبها خلال احتجاجات عام 2009.

وقال غراهام، وهو عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، خلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، إن “على أميركا أن تقف بجانب الشعب الإيراني”، مشيراً إلى أنه “كان خطأ أوباما أنه وقف بجانب الملالي”.

وتابع: “عندما انتفض الشعب الإيراني عام 2009 ضد الملالي وكانوا يرددون شعار “أوباما.. هل أنت معنا أم معهم؟” حينها قال أوباما “لا أريد أن أقوض علاقاتي مع الملالي”.

وأضاف السيناتور: “لذلك في تلك اللحظة التي كانت الفرصة مواتية لطرد خامنئي من البلد، قام أوباما بفتح الطريق أمامه، بينما كان الشعب الإيراني قد نهض ضد الملالي في عام 2009”.

كما انتقد غراهام عدم وقوف الولايات المتحدة إلى جانب المتظاهرين الإيرانيين عام 2009 وترك النظام يقمع بشكل دموي تلك الاحتجاجات، قائلاً: “تركنا في الأساس المشهد ووقفنا متفرجين على المجازر ضد الشعب.. من المهم للغاية أن نقف إلى جانب الحرية، بل يجب أن نحارب الطغاة والأوباش الرجعيين الدينيين، ليس من أجل أنفسنا فحسب، وإنما من أجل الآخرين أيضاً”.

ولفت: “الملالي الحاكمون في إيران هم النازيون الدينيون، ويجب أن لا يمتلكوا السلاح النووي”.