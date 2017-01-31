قبيلة أمريكية تقيم على الحدود تمنع ترامب من إقامة جدار المكسيك على أراضيها

قالت قبيلة من السكان الأصليين بولاية أريزونا الأمريكية فى بيان، إنها لن تسمح ببناء الجدار الحدودى على أرضها، وهو الجدار الذى تعهد الرئيس الأمريكى “دونالد ترامب” بإنشاءه على حدود أمريكا الجنوبية مع المكسيك لمنع عبور المخدرات والمهاجرين، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وتعد أمة “التوهونو أودهام” قبيلة معترف بها فيدراليا وتحكم أرض مساحتها تمتد لـ75 ميلا على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وهاجمت القبيلة البيت الأبيض على توقيعه مرسوما تنفيذيا لبناء الجدار العازل مع المكسيك دون استشارة القبيلة، مشيرة إلى أنها قد تلجأ للمقاومة الجماهيرية إذا لزم الأمر.

وأشار البيان إلى أن القبيلة ستحاول منع بناء الجدار حال بدأت إجراءات تشييده، بينما قال نائب رئيس مجلس القبيلة سابقا يمكن للحكومة أن تبنى الجدار “على جثتى”.

وقالت القبيلة، التى تضم حوالى 28 ألف عضو، أنها عانت لعقود من “عسكرة” الحدود الدولية، التى تمر عبر أراضى أجدادها، بينما أشار أعضاءها إلى الاعتداءات والتهديد الذى تعرضوا له من قبل حرس الحدود.