 بعد الضريبة المضافة والانتقائية.. بدء دراسة فرض ضريبة على المأكولات السكرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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بعد الضريبة المضافة والانتقائية.. بدء دراسة فرض ضريبة على المأكولات السكرية

بعد الضريبة المضافة والانتقائية.. بدء دراسة فرض ضريبة على المأكولات السكرية
المناطق - الرياض

شرعت دول الخليج في دراسة مقترح موحد لفرض ضريبة على المأكولات الغذائية التي تحتوي على نسبة سكر عالية، وذلك لتوسيع نطاق فرض الضرائب على السلع الانتقائية الضارة مع المشروبات الغازية والطاقة والتبغ ومشتقاته.

وقالت مصادر خليجية، إن المقترح الخليجي مطروح الآن، لكن لم يصدر عنه أي قرار حتى الآن من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي كضريبة على المأكولات السكرية، مشيرة إلى أن فرض الضريبة على مثل هذه الأنواع مازالت تشكل صعوبة خاصة في تحديد نسبة السكر أو المنتجات التي تدخل فيها صناعتها سكر.

وأكدت المصادر، أن المقترح ليس مطروحا بالقوة نفسها التي طرحت في السلع الانتقائية الطاقة والغازية والتبغ ومشتقاته، إلا أن الموضوع لابد أن يتخذ فيه قرار خليجي لأن دول الخليج هي المعنية باتخاذ القرارات أو الدارسة وفقا ما تراه.

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