 “الشرعية” تتقدم في حرض.. وسقوط قتلى وأسرى من الميليشيات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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“الشرعية” تتقدم في حرض.. وسقوط قتلى وأسرى من الميليشيات

“الشرعية” تتقدم في حرض.. وسقوط قتلى وأسرى من الميليشيات
المناطق - وكالات

تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بمساندة من طيران التحالف العربي، من تحقيق تقدم ميداني في جبهة حرض الحدودية شمال غرب اليمن.

وقالت المصادر إن قوات الجيش بدأت عملية محدودة، الاثنين، تمكنت من خلالها من السيطرة على مواقع جديدة بعد أن دحرت الميليشيات منها.

وذكر مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الخامسة أن “قوات الجيش الوطني استعادت مواقع في المداحشة وتواصل التقدم باتجاه مدينة حرض فيما لا يزال التقدم مستمرا شمال غرب جبهة حرض باتجاه مدينة ميدي”.

كما أسفرت المعارك عن مقتل 7 انقلابيين، إضافة إلى أسر 4 آخرين، وتدمير عربة بي أم بي واغتنام أخرى.

وتحدث المصدر عن انهيارات في صفوف ميليشيات الحوثي وصالح وفرار جماعي، مخلفين وراءهم عددا من القتلى والأسرى، وتاركين معداتهم العسكرية.

بدوره، شن طيران التحالف العربي غارة جوية على مواقع المتمردين شرق الجمرك القديم بجبهة حرض الحدودية.

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