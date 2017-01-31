 بعد هجوم كندا.. استنفار أمني حول مساجد نيويورك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشيد بشارع الشهداء تكليف د. الغامدي مديرا لادارة المستشفيات.. وبن قريان مديرا لإدارة التغذية بصحة الرياض أوباما يعلن تأييده للاحتجاجات ضد ترامب 20 ألف لاجئ متضررون من تعليق أمريكا استقبال اللاجئين شاهد.. اشتعال سيارة على طريق الملك فهد بالرياض بعد هجوم كندا.. استنفار أمني حول مساجد نيويورك شاهد.. مواطن يُفاجأ بـ “دود حي” في وجبة أحد مطاعم “تحلية الرياض” “الشرعية” تتقدم في حرض.. وسقوط قتلى وأسرى من الميليشيات بعد الضريبة المضافة والانتقائية.. بدء دراسة فرض ضريبة على المأكولات السكرية قبيلة أمريكية تقيم على الحدود تمنع ترامب من إقامة جدار المكسيك على أراضيها (فيديو) انشغل بالتصوير أثناء القيادة.. فانقلبت السيارة به عدة مرات كيف تتخلص من الحموضة بهذه الطرق البسيطة ؟

بعد هجوم كندا.. استنفار أمني حول مساجد نيويورك

بعد هجوم كندا.. استنفار أمني حول مساجد نيويورك
المناطق - وكالات

تشهد مدينة نيويورك حالة من الاستنفار الأمني، حيث شوهدت سيارات تابعة للشرطة وضباط من وحدات مكافحة الإرهاب وهم يحرسون مداخل مساجد المدينة، في أعقاب هجوم دموي على مسجد في كندا.

واعتقلت السلطات في مدينة كيبيك الكندية شخصين بعد إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، لكن الشرطة رفضت الإفصاح عن تفاصيل بشأن هويتهما أو الدوافع المحتملة للهجوم. وقالت السلطات المحلية، إن الرجلين لم يكونا معروفين من قبل للشرطة. 

وقال دنيس توركوت مفتش شرطة كيبيك، إن أحد المشتبه بهما اعتُقل في المسجد الذي شهد الحادث، فيما سلم الآخر نفسه بعد نحو ساعة، بحسبما ما ذكرت “رويترز”.

وأكدت الشرطة أنها واثقة من عدم تورط مشتبه بهم آخرين في الهجوم الذي نفذه مُسلحان خلال صلاة العشاء في المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>