بعد هجوم كندا.. استنفار أمني حول مساجد نيويورك

تشهد مدينة نيويورك حالة من الاستنفار الأمني، حيث شوهدت سيارات تابعة للشرطة وضباط من وحدات مكافحة الإرهاب وهم يحرسون مداخل مساجد المدينة، في أعقاب هجوم دموي على مسجد في كندا.

واعتقلت السلطات في مدينة كيبيك الكندية شخصين بعد إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، لكن الشرطة رفضت الإفصاح عن تفاصيل بشأن هويتهما أو الدوافع المحتملة للهجوم. وقالت السلطات المحلية، إن الرجلين لم يكونا معروفين من قبل للشرطة.

وقال دنيس توركوت مفتش شرطة كيبيك، إن أحد المشتبه بهما اعتُقل في المسجد الذي شهد الحادث، فيما سلم الآخر نفسه بعد نحو ساعة، بحسبما ما ذكرت “رويترز”.

وأكدت الشرطة أنها واثقة من عدم تورط مشتبه بهم آخرين في الهجوم الذي نفذه مُسلحان خلال صلاة العشاء في المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك.