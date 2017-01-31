 20 ألف لاجئ متضررون من تعليق أمريكا استقبال اللاجئين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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20 ألف لاجئ متضررون من تعليق أمريكا استقبال اللاجئين

20 ألف لاجئ متضررون من تعليق أمريكا استقبال اللاجئين
المناطق - وكالات

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، عن تضرر آلاف اللاجئين من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق استقبال الولايات المتحدة للاجئين.

وأعلن غراندي مساء الإثنين، في جنيف، أن ما يصل إلى 20 ألف شخص يمكن أن يواجهوا موقفاً حرجاً خلال الـ120 يوماً المقبلة بسبب هذا القرار.

كان ترامب أصدر يوم الجمعة الماضي، أمراً تنفيذياً بوقف استقبال اللاجئين لمدة 120 يوماً أو 4 أشهر.

وقال غراندي إن “اللاجئين خائفون ومرتبكون وحزانى بعد عملية استمرت على مدار فترة طويلة، وهم يشاطرون الولايات المتحدة القلق حيال الأمن، إذ أنهم أنفسهم فروا من الحرب والاضطهاد والقمع والإرهاب”.

وأضاف غراندي أن المفوضية دائماً ما تنصح باستقبال الناس أصحاب الحاجات الأشد في دول جديدة، مثل الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات طبية بشكل ملح، والأشخاص الناجين من التعذيب أو النساء أو الفتيات اللاتي يواجهن الخطر.

وأوضح غراندي أن “الولايات المتحدة ظلت رائدة على مدار عقود في مجال حماية اللاجئين، وهو تقليد راسخ في تسامح وكرم الأمريكيين، والمفوضية تأمل في أن تواصل الولايات المتحدة هذا الدور القيادي القوي”.

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