 أوباما يعلن تأييده للاحتجاجات ضد ترامب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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أوباما يعلن تأييده للاحتجاجات ضد ترامب

أوباما يعلن تأييده للاحتجاجات ضد ترامب
المناطق - وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، إنه يدعم الاحتجاجات ضد قرار الرئيس دونالد ترامب الخاص بالهجرة، والذي يحظر دخول أمريكا على مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة.

وفي تعليقه علناً للمرة الأولى منذ أن ترك منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري، قال أوباما إنه “تشجع بمستوى المشاركة”، وفقاً لبيان نقلاً عن المتحدث باسم أوباما، كيفن لويس. وذكر لويس أن أوباما “لا يتفق جذرياً مع مفهوم التمييز ضد الأفراد بسبب معتقداتهم أو الدين”.

كما يرفض أيضاً ادعاء ترامب بأن سياسته على غرار ما فعل أوباما في عام 2011 عندما منع تأشيرات الدخول للاجئين من العراق لمدة 6 أشهر.

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