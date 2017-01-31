تكليف د. الغامدي مديرا لادارة المستشفيات.. وبن قريان مديرا لإدارة التغذية بصحة الرياض

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري قراران اداريان يقضيان بتكليف الدكتور عصام بن سعد الغامدي مديرا لإدارة المستشفيات بصحة الرياض وتكليف الاخصائي نايف بن عبدالله بن قريان مديرا لإدارة التغذيه بصحة الرياض.

وعبر المكلفان الغامدي وبن قريان عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمدير صحة الرياض على ثقته الغالية التي ستكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد بالرقي والتقدم . متمنيان من الله عز وجل ان يوفقهم ويسدد خطاهم وأن يكونا عند حسن الظن.