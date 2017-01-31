هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشيد بشارع الشهداء

تفقد المدير العام المساعد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير عوض بن عبدالله الاسمري شارع الشهداء مساء البارحه واطلع على أبرز الفعاليات المقامة عليه.

واستمع إلى شرح من مدير المركز الإعلامي لمهرجان محايل أدفأ وكان يرافقه مدير فرع الهيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة محايل الشيخ محمد الحارثي ، وتجول في المعارض الحكومية والجمعيات الخيرية وزار الركن المخصص للجالية السودانية.

وقد أبدى سعادته لما شاهده من حسن التنظيم وعلى هامش زيارته التقى أصغر رسامتين همس ونورال ووعد فضيلته بتقديم الهداياء لهما باسم إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي دعما لهما.

من جانبه اكد محافظ محايل رئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحية أهمية استمرار هذا التعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى جانب الجهات الأمنية والصحية والخدمية المتواجدة بالمهرجان في سبيل تقديم أفضل الخدمات السياحية والتسويقية والترفيهية للزوار ولما في ذلك من تحقيق لتطلعات ولاة الأمر.