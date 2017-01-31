 “ساهر” يدخل جهازاً جديداً أكثر كفاءة لتسجيل مخالفات متجاوزي الخط الأصفر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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“ساهر” يدخل جهازاً جديداً أكثر كفاءة لتسجيل مخالفات متجاوزي الخط الأصفر

“ساهر” يدخل جهازاً جديداً أكثر كفاءة لتسجيل مخالفات متجاوزي الخط الأصفر
المناطق_الرياض

ذكرت مصادر أن القائمين على نظام الرصد الآلي للمخالفات المرورية “ساهر”، أدخلوا جهازاً مطوراً جديداً على المنظومة لديه القدرة على رصد متجاوزي الخط الأصفر على الطرق، وتسجيله كمخالفة مرورية.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”المدينة”، أن الجهاز يسمى “FMI” وهو ألماني الصنع، والهدف من استخدامه هو الحد من التجاوز بسرعة عالية على الطرق والذي يؤدي لعدد كبير من الحوادث القاتلة.

وبيّنت أن الجهاز يمتاز بأنه أصغر وأقل وزناً ويسهل التعامل معه، ويغطي حتى 6 مسارات، ويمكن ضبطه عن طريق الحاسب المحمول أو شاشة لمس في الجهاز، كما أنه أقل استهلاكاً للكهرباء ويتحمل الحرارة بدرجات أعلى.

وأضافت المصادر أن الجهاز يتميز أيضاً بجودة أفضل في التصوير، وبإمكانه رصد السرعات العالية حتى 300 كيلو متر في الساعة، كما يمكنه رصد أكثر من مركبة في نفس الوقت، ويمكن استخدامه في السيارات والحامل الثلاثي والكبائن الثابتة أو المتحركة.

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